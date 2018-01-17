أمل رزق لـ"الفجر الفني": الجيل الجديد مش ملتزم.. ولهذا السبب يغيب الحب عن الدراما ! (فيديو)







أكدت الفنانة أمل رزق، انها تستعد لعرض دورها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" على قناة "ON E" خلال الفترة المقبلة.



وأضافت أمل رزق، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن دورها طبيبة نفسية ولكنها في ذات الوقت تعاني من "سايكو" مرض ا ضطرب العقل (Psycho) ، ودور مختلف وجديد عن ما قدمته من قبل.





مشيرة إلى أن المسلسل يتحدث عن الحب لدي الطالبات، وأنها جلست مع دكاترة نفسيين مشابهين للشخصية.



وأكدت انهم افتقدوا "الحب" في الأعمال الدرامية نظرًا للظروف الاجتماعية في المجتمع، وزيادة المشكلات.



ووجهت رسالة لابنتها لمي كتكت، بضرورة أن تتحلى بالالتزام في حياتها وعملها الفني حيث أن الجيل الجديد غير ملتزم في مواعيده، لافتة إلى أنها تنصحها دائمًا بالالتزام في جميع الأمور.



