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سموحة يصدم الزمالك بسبب "أبو جبل"

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:10 ص
سموحة يصدم الزمالك بسبب أبو جبل
محمد أبو جبل
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علاء خليف
 

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن موقفه من بيع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وقال "عامر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " بالفعل الزمالك طلب ضم محمد أبو جبل خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكن صعب التفريط في اللاعب في الوقت الحالي لعدم توافر البديل المناسب خاصة في ظل إصابة المهدي سليمان".

 

وأكد أنه تلقى عرضًا من أحد الأندية للحصول على خدمات "أبو جبل" مقابل 10 مليون جنيه.

المزيد عن: محمد أبو جبل صدمة سموحة رياضة الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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