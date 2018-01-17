راندا البحيري تكشف لـ"الفجر الفني" سر الكمياء التي تجمعها بمي عز الدين (فيديو)





أكدت الفنانة راندا البحيري، انها لاتفضل عمليات التجميل، لافتة إلى أن الفنانات المصريات نادرًا ما يخضعن لمثل هذا النوع من العمليات.



وأضافت "البحيري"، خلال كاميرا "الفجر الفني" أنها قاربت الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد مع المطرب إيساف، وتبقى فقط تصوير ديكور واحد، مشيرة إ لى أنه فيلم مختلف.



وتابعت أنها أيضا تشارك مع النجمة مي عز الدين، بمسلسل "رسايل" في موسم رمضان المقبل،ل افتة إلى أن المحبة التي تجمعهما سويًا هي سر الكيمياء بينهما، التي تظهر في العمل.