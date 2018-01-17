راندا البحيري تكشف لـ"الفجر الفني" سر الكمياء التي تجمعها بمي عز الدين (فيديو)
الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:40 ص
يارا أحمد - تصوير: نيرمين فتحي
أكدت الفنانة راندا البحيري، انها لاتفضل عمليات التجميل، لافتة إلى أن الفنانات المصريات نادرًا ما يخضعن لمثل هذا النوع من العمليات.
وأضافت "البحيري"، خلال كاميرا "الفجر الفني" أنها قاربت الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد مع المطرب إيساف، وتبقى فقط تصوير ديكور واحد، مشيرة إلى أنه فيلم مختلف.
وأضافت "البحيري"، خلال كاميرا "الفجر الفني" أنها قاربت الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد مع المطرب إيساف، وتبقى فقط تصوير ديكور واحد، مشيرة إلى أنه فيلم مختلف.
وتابعت أنها أيضا تشارك مع النجمة مي عز الدين، بمسلسل "رسايل" في موسم رمضان المقبل،ل افتة إلى أن المحبة التي تجمعهما سويًا هي سر الكيمياء بينهما، التي تظهر في العمل.
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