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مدحت شلبي يهاجم مدرب المنتخب بسبب نجم الأهلي ويطالب أبو ريدة بالتدخل

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:48 ص
مدحت شلبي يهاجم مدرب المنتخب بسبب نجم الأهلي ويطالب أبو ريدة بالتدخل
الجهاز الفني للمنتخب
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ريهام عبدالمحسن
 

شن الإعلامي مدحت شلبي، هجوما حاداً على هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بسبب تصريحاته عقب خروج صالح جمعه نجم الأهلي من قائمة فريقه الإفريقية وتأكيده بأن ذلك لن يؤثر على مشاركته مع المنتخب.

 

وقال شلبي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية أون سبورت: "هذا الكلام قاله مدرب المنتخب أو المدرب العام وليس كوبر لأنه معلم (تقيل) يترك الجميع يتحدثون ويفعل ما يريده في النهاية والله يوفقه في النهاية".

 

وأضاف: " لا يصح التصريح بمثل ذلك لأنه يسمح لجمعه بالخروج عن النص وتشجيعه على ذلك ويهاجم الجهاز الفني للأهلي وبعيد عن حدود اللباقة والشياكة وكان من الممكن أن يصرح بأن يراجع اللاعب نفسه وسلوكياته حتى يعود مرة أخرى للمنتخب وهنا يكون التصريح تربوي".

 

واختتم شلبي حديثه قائلاً: " أناشد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بأن يعين متحدث رسمي للمنتخب وليكن إيهاب لهيطة مدير المنتخب أو إخبار من يصرح بهذا الكلام بأن (يذوق الكلام قبل ميطلعه) أو يكتب كوبر التصريحات الفنية من أجل تنقيتها من هذه التفاهات والسفاهات التي يجب ألا تطلق على مستوى المنتخب الوطني".

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