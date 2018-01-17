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عبد الواحد السيد: "جلال" أفضل مدرب في مصر وتدريبه للزمالك خطوة تأخرت كثيرا

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:42 ص
عبد الواحد السيد: جلال أفضل مدرب في مصر وتدريبه للزمالك خطوة تأخرت كثيرا
إيهاب جلال
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علاء خليف
 

تحدث عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق ورئيس نادي جنوب سيناء، عن زيارته لمران الزمالك ودعمه للجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة إيهاب جلال.

 

وقال "جلال" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " تولي إيهاب جلال تدريب الزمالك خطوة تأخرت كثيرًا وكان يجب أن يُجازف ويتخذ تلك الخطوة لأنه مدرب كبير ويستطيع قيادة منتخب مصر في المستقبل".

 

وأضاف: "اختيار إيهاب جلال لقيادة الزمالك قرار جرئ من مجلس الإدارة وأتمنى له التوفيق مع الفريق".

 

وتابع: " إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر خلال آخر 3 سنوات، هو مدرب مميز ومتزن ومحترم وأحبه كثيرًا علي المستوي الانساني وأرى أنه يستحق قيادة الزمالك في الوقت الحالي".

 

وواصل: " يجب على أبناء نادي الزمالك دعم ومساندة إيهاب جلال والوقوف خلف الفريق من أجل مصلحة النادي".

 

وأردف: " هناك حالة حب وإلتفاف من لاعبي الزمالك خلف إيهاب جلال، واعتقد أنه قادر على تحقيق البطولات مع الفريق حال استمراره فترة طويلة علي رأس الجهاز الفني".

 

وعن مصطفى كمال قال: " تحدثت مع مدرب حراس مرمى الزمالك وأبدى حزنه الشديد بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد الانضمام للجهاز الفني للزمالك، بسبب إنتمائه للأهلي".

 

وأتم: " طالبت "الشناوي" بالتركيز والاجتهاد من أجل حراسة مرمى المنتخب في المونديال، وأطالب جمهور الزمالك بمساندته ودعمه والتوقف عن الانتقادات والهجوم عليه في الفترة الحالية".

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