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هشام التهامي يكرم رئيس اللجنة البارالمبية لدعمها الكبير للريشة الطائرة

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:39 ص
هشام التهامي يكرم رئيس اللجنة البارالمبية لدعمها الكبير للريشة الطائرة
التهامي وخطاب
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الفجر الرياضي
 

حرص هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة على تكريم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، نظرا لمجهودها الكبير ودعهما الشخصي لنشاط الريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة وإدراجها ضمن نشاط الاتحاد.

 

وقدم التهامي درعا خاصا من اتحاد الريشة لرئيسة اللجنة البارالمبية موجها لها الشكر على ما تقدمه وما وعدت بتقديمه خلال الفترة المقبلة.

 

ومن جانبها، أعربت خطاب عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن دورها هو الاهتمام باللعبة التى شهدت تطور كبير منذ تولي المجلس الجديد المسئولية.

 

 

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