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دكرنس يفوز على طلخا في مؤجلات المظاليم

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:35 ص
دكرنس يفوز على طلخا في مؤجلات المظاليم
مظاليم
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مصطفى الجندي
 

تغلب فريق دكرنس بقيادة المدير الفني أحمد سعيد بهدف دون مقابل على حساب فريق طلخا، خلال المواجهة المؤجلة بينهما من المجموعة السابعة "ب" في مسابقة دوري القسم الثالث.

 

وسجل هدف الفوز لدكرنس اللاعب شريف عبد الحميد، ليصل رصيد فريقه إلى 28 نقطة بالمركز الثاني، ويظل نادي طلخا برصيد 10 نقاط في الترتيب الأخير بالجدول.

 

ولعب دكرنس اللقاء بتشكيل ضم عمرو عيد وأمير الزناتي ومحمد نبيل وأمير مشرفي وأحمد صلاح وعصام بعيت وأحمد عبد اللطيف ومحمد طلب وباهي الزناتي وشريف عبد الحميد، ومحمود صلاح، وشملت قائمة البدلاء محمود الصعيدي وأحمد العدوي ورامي قدري ومحمد العادلي وأحمد جلال ومنيسي محمد ومحمد حمدي.

 

- ترتيب المجموعة السابعة "ب":

 

1- ميجا سبورت.. 32 نقطة

2- دكرنس.. 28 نقطة

3- كهرباء طلخا.. 26 نقطة

4- مياه الدقهلية.. 21 نقطة

5- شباب الأمير.. 18 نقطة

6- شبان بداوي.. 16 نقطة

7- شيكو.. 14 نقطة

8- عمال المنصورة.. 13 نقطة

9- ميت غمر.. 12 نقطة

10- شباب السنبلاوين.. 11 نقطة

11- طلخا.. 10 نقاط

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