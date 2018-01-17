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منذر رياحنة بدور صعيدي في مسلسل "البيت الكبير" (صورة)

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:32 ص
منذر رياحنة بدور صعيدي في مسلسل البيت الكبير (صورة)
منذر رياحنة
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شيماء عطية
 

يواصل الممثل الأردني منذر رياحنة، تصوير مشاهده في مسلسل "البيت الكبير"، حيث يلعب دور شخصية رجل صعيدي. 

ونشر "منذر" عبر حسابه بموقع "تويتر" صورة له من كواليس التصوير، وأرفقها بتعليق: "‏صراع مستمر بين عقل و قلب ⁧‫مروان‬⁩ الاول يتعامل بوقائع و الثاني بعاطفه ومشاعر تعيشوه في مسلسل ⁧‫البيت الكبير‬⁩ قريبًا‬⁩".


تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "البيت الكبير" يشارك في بطولته طارق صبري، وأحمد صيام، وأحمد بدير، وكلوديا حنا، وسوسن بدر، وإيمان أيوب، ولوسي، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.


منذر رياحنة بدور صعيدي في مسلسل "البيت الكبير" (صورة)
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