ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب الإسماعيلي: الدوري مازال طويلا ومباراتنا أمام المقاولون ستكون قوية

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:32 ص
مدرب الإسماعيلي: الدوري مازال طويلا ومباراتنا أمام المقاولون ستكون قوية
أبو طالب العيسوي
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 

صرح أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي، بأن مواجهتهم المقبلة في الدوري أمام المقاولون ستكون قوية، وأن الدوري ما زال طويلاً.

 

وقال العيسوي في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "كل المباريات صعبة ومباراتنا أمام المقاولون قوية وستكون جميلة وطموحنا وهدفنا المكسب".

 

وعن تراجع مستوى الفريق بسبب سوء أرضية ملعبه، علق العيسوي: "من الوارد أن أخسر على ملعبي وأن أفوز خارجه ونريد اللعب بدون توتر حتى نحقق ما حققناه الدور الأول".

 

وتابع: "دعمنا الفريق بمهاجم ليبيري واللاعبين الذين شاركوا معنا في الدور الأول متواجدين معنا ونتمنى إسعاد جمهورنا".

 

واختتم العيسوي تصريحاته قائلاً: "الكرة وارد فيها كل شئ ومازال الدوري طويلاً ويجب أن نهدأ حتى نحقق ما حققناه الدور الأول".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
سوريا
-
x
13:30
-
فيتنام
كوريا الجنوبية
-
x
13:30
-
أستراليا
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
المغرب
-
x
18:30
-
غينيا
موريتانيا
-
x
21:30
-
السودان
كأس رئيس الدولة الإماراتي
بني ياس
-
x
15:05
-
الوصل
العين
-
x
18:05
-
الظفرة
النصر
-
x
18:05
-
دبا الفجيرة
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
21:45
-
نوريتش سيتي
سوانزي سيتي
-
x
21:45
-
وولفرهامبتون
ويجان أثليتيك
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الأسيوطي سبورت
-
x
14:30
-
الرجاء
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النصر
المقاولون العرب
-
x
19:30
-
الإسماعيلي
الدوري الفرنسي
ميتز
-
x
20:00
-
سانت إيتيان
جانجون
-
x
20:00
-
ليون
تولوز
-
x
20:00
-
نانت
ليل
-
x
20:00
-
رين
أميان
-
x
20:00
-
مونبلييه
أنجيه
-
x
20:00
-
تروا
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
ديجون
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
-
x
20:00
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
20:00
-
إشبيلية
إسبانيول
-
x
22:00
-
برشلونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/17/2018 2:39:14 AM