مدرب الإسماعيلي: الدوري مازال طويلا ومباراتنا أمام المقاولون ستكون قوية
الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:32 ص
ريهام عبدالمحسن
صرح أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي، بأن مواجهتهم المقبلة في الدوري أمام المقاولون ستكون قوية، وأن الدوري ما زال طويلاً.
وقال
العيسوي في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "كل المباريات صعبة ومباراتنا
أمام المقاولون قوية وستكون جميلة وطموحنا وهدفنا المكسب".
وعن
تراجع مستوى الفريق بسبب سوء أرضية ملعبه، علق العيسوي: "من الوارد أن أخسر على
ملعبي وأن أفوز خارجه ونريد اللعب بدون توتر حتى نحقق ما حققناه الدور الأول".
وتابع:
"دعمنا الفريق بمهاجم ليبيري واللاعبين الذين شاركوا معنا في الدور الأول متواجدين
معنا ونتمنى إسعاد جمهورنا".
واختتم العيسوي تصريحاته قائلاً: "الكرة وارد فيها كل شئ ومازال الدوري طويلاً ويجب أن نهدأ حتى نحقق ما حققناه الدور الأول".