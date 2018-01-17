ليستر سيتي يهزم فيلتوود ويعبر إلى دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي

انتزع فريق ليستر سيتي، بطاقة التأهل لدور الـ 32 بكأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تغلبه على فيلتوود تاون، بثنائية نظيفة، الثلاثاء، في إياب دور الـ 64 من المسابقة.

وسجل هدفي ليستر سيتي، كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقتين 43 و77.

وبهذا الفوز صعد ليستر إلى دور الـ 32، بمجموع المباراتين 2-0، حيث تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب.

كما تأهل أيضا لدور الـ 32، كارديف سيتي بتغلبه على مانسفيلد 4-1.

وسجل أهداف كارديف سيتي، برونو إيكويلي مانجا في الدقيقة 34، وجونيور هويليت (هدفين) في الدقيقتين 66 و88، وبلكينجتون في الدقيقة 71، بينما سجل هدف مانسفيلد، داني روز في الدقيقة 35.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وتأهل شيفيلد وينزداي لدور الـ 32 بتغلبه على كارلايل 2-0.

وسجل هدفي شيفيلد وينزداي، ماركو ماتياس واتدهي نوهيو في الدقيقتين 28 و66.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل السلبي.

كما تأهل ريدينج لدور الـ 32 بتغلبه على ستيفينيج 3-0.

وسجل أهداف ريدينج، جون دادي بويدفارسون (هاتريك) في الدقائق 32 و44 و64.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل السلبي.