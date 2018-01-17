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نقيب الصحفيين: من حق الإعلامي أن يعلن عن المرشح الرئاسي الذي يؤيده

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:32 ص
نقيب الصحفيين: من حق الإعلامي أن يعلن عن المرشح الرئاسي الذي يؤيده
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة
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أمنية فوزي
 
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه من حق الإعلامي أن يعرب عن رأيه وأن يعلن عن المرشح الذي يؤيده في الانتخابات الرئاسية، بدون أن يصبح برنامجه منصة للدعاية لمرشح بعينه.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "dmc"، أن القانون لم يقول عكس ذلك، لافتًا إلى أن الإعلامي سيعرب عن رأيه بموضوعية ومهنية كاملة.

ولفت إلى أن إعلاميي الدول الأخرى يفصحون عن المرشح الذي يؤيدونه بوسائل الإعلام المختلفة، متابعًا: "من حق كل شخص أن يحتفظ برأيه أو يعلنه كما يشاء، وإذا نص القانون على عكس ذلك يكون هناك قصورًا في النص ويجب تعديله".
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