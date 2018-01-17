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أشرف العشماوي يشارك برواية "سيدة الزمالك" في معرض الكتاب

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:24 ص
أشرف العشماوي يشارك برواية سيدة الزمالك في معرض الكتاب
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شيماء عطية
 
يستعد المستشار والروائي أشرف العشماوي، للمشاركة في فاعليات الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب برواية "سيدة الزمالك" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية.


ووجه "العشماوي" رسالة لقراءه عبر حسابه بموقع "فيسبوك" جاء فيها: "عزيزي القارئ، بعد الانتهاء من كتابة هذه الرواية وأثناء سيري في شوارع الزمالك إلتقيت بعض أبطالها، نعم رأيتهم أمامي رؤى العين، كدت أقترب أكثر كي أقول لهم ما أعرفه عنهم وأفاجئهم بنهاياتهم ، لكنني فكرت قليلا ثم ترددت وتراجعت، رأيت من الأفضل الحفاظ على مسافة من الخيال واسعة بيني وبينهم، فأنا عرفتهم وأحببتهم كما تخيلتهم على صفحات روايتي لا كما هم أمامي الأن، وجدتها أمتع وأكثر إثارة".


وأضاف: "وعلى الرغم من وجود بعض الروايات التي تصادفك فيها عبارة تؤكد لك بأن الأحداث خيالية ولا صلة لها بالواقع، إلا أن كل منا يراها أحيانا حقيقية ،على الأقل فى جانب كبير منها، نشعر إننا نعرف أبطال الرواية معرفة شخصية،نقول أن هذا الموقف قد مر علينا من قبل بحذافيره، وما أن نلتقي بكاتب الرواية في ندوة حتى نسأله هل تقصد فلانة ؟ومن هو فلان؟ هل أنت بطل الرواية ؟! وغالبًا ما تأتيك الاجابة على هيئة ابتسامة غامضة من المؤلف لا تشبع فضولك أبدًا، لذا كان كل ما فعلته يوم أن رأيت أبطال روايتي أنني لوحت لهم من بعيد بالتحية وابتسمت، فبادلوني الابتسام أيضا مقدرين لي الحفاظ على بعض خصوصيتهم.. شاكرين.. ممتنيين ..متمنيين لكم معي قراءة ممتعة".


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