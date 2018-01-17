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مرتضى منصور عن "التوأم": "عيال صايعة وسبب خراب بورسعيد"

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:24 ص
مرتضى منصور عن التوأم: عيال صايعة وسبب خراب بورسعيد
مرتضى منصور
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عمرو مصطفى
 

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على هجوم إبراهيم وحسام حسن في الفترة الماضية.

 

وقال مرتضى عبر برنامج "هنا القاهرة" على قناة "القاهرة والناس: "حسام وإبراهيم دول عيال صايعة.. للاسف اتخنقوا مع كل مدربي الدوري ومن ساعة ما راحوا المصري والكوراث والخراب دمر المدينة واستشهاد 72 شهيد من جماهير الأهلي".

 

وواصل: "حسام زعلان اني باركت له على العروسة الجديدة اللي من اسكندرية.. دول عيال قليلة الأدب وأنا هعرف أرد عليهم".

المزيد عن: مرتضى منصور عيال صايعة رياضة رئيس الزمالك خراب حسام حسن بورسعيد التوأم الأخبار الرياضية أخبار الرياضة إبراهيم حسن
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