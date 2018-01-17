مرتضى منصور عن "التوأم": "عيال صايعة وسبب خراب بورسعيد"

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على هجوم إبراهيم وحسام حسن في الفترة الماضية.

وقال مرتضى عبر برنامج "هنا القاهرة" على قناة "القاهرة والناس: "حسام وإبراهيم دول عيال صايعة.. للاسف اتخنقوا مع كل مدربي الدوري ومن ساعة ما راحوا المصري والكوراث والخراب دمر المدينة واستشهاد 72 شهيد من جماهير الأهلي".

وواصل: "حسام زعلان اني باركت له على العروسة الجديدة اللي من اسكندرية.. دول عيال قليلة الأدب وأنا هعرف أرد عليهم".