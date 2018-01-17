الدوري الفرنسي.. موناكو يتراجع للمركز الثالث بعد تعادله أمام نيس 2-2

تراجع فريق موناكو للمركز الثالث بالدوري الفرنسي، بعد تعادله 2-2 مع ضيفه نيس، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من عمر المسابقة.

ورفع موناكو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، مقابل 31 نقطة لنيس في المركز السادس.

وتقدم موناكو بهدف سجله أداما دياخابي في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل نيس، بهدف سجله ماريو بالوتيلي في الدقيقة 47، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لنيس في الدقيقة 68، إلا أن فالكاو أنقذ موناكو، وسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لموناكو هذا الموسم، مقابل الفوز في 13 مباراة والخسارة 4 مرات، بينما يعد هذا التعادل، هو الرابع لنيس هذا الموسم، مقابل الفوز في 9 مباريات والخسارة 8 مرات.