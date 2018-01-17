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تعليق "أديب" علي سرقة غرفة نوم الملك فاروق وتهريبها إلى أمريكا

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:47 ص
تعليق أديب علي سرقة غرفة نوم الملك فاروق وتهريبها إلى أمريكا
الإعلامي عمرو أديب
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وليد حمدي
 
علق الإعلامي عمرو أديب، علي سرقة غرفة نوم الملك فاروق من داخل حديقة الحيوان إلى أمريكا، قائلا: "المصريين بيحبوا التاتش بتاعهم وبدلوا الغرفة بغرفة نوم من عمر أفندي ومن اكتشفها وزير الزراعة حينما زار الحديقة 2013".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، أنه في عام 2016 ظهرت الغرفة على موقع أمريكي ليعرضها للبيع، ساخرا: "إيه الجمال ده يامصر.. يبقى احنا اكيد في مصر".
 
وتابع: "أنا واقف في العبقرية في الراجل اللي سرق الغرفة وهربها بحالها ومحتالها.. ودي خرجت ازاي!".
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