تعليق "أديب" علي سرقة غرفة نوم الملك فاروق وتهريبها إلى أمريكا
الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:47 ص
وليد حمدي
علق الإعلامي عمرو أديب، علي سرقة غرفة نوم الملك فاروق من داخل حديقة الحيوان إلى أمريكا، قائلا: "المصريين بيحبوا التاتش بتاعهم وبدلوا الغرفة بغرفة نوم من عمر أفندي ومن اكتشفها وزير الزراعة حينما زار الحديقة 2013".
وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، أنه في عام 2016 ظهرت الغرفة على موقع أمريكي ليعرضها للبيع، ساخرا: "إيه الجمال ده يامصر.. يبقى احنا اكيد في مصر".
وتابع: "أنا واقف في العبقرية في الراجل اللي سرق الغرفة وهربها بحالها ومحتالها.. ودي خرجت ازاي!".
وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، أنه في عام 2016 ظهرت الغرفة على موقع أمريكي ليعرضها للبيع، ساخرا: "إيه الجمال ده يامصر.. يبقى احنا اكيد في مصر".
وتابع: "أنا واقف في العبقرية في الراجل اللي سرق الغرفة وهربها بحالها ومحتالها.. ودي خرجت ازاي!".