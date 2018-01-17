تعليق "أديب" علي سرقة غرفة نوم الملك فاروق وتهريبها إلى أمريكا



وتابع: "أنا واقف في العبقرية في الراجل اللي سرق الغرفة وهربها بحالها ومحتالها.. ودي خرجت ازاي!".



علق الإعلامي عمرو أديب، علي سرقة غرفة نوم الملك فاروق من داخل حديقة الحيوان إلى أمريكا، قائلا: "المصريين بيحبوا التاتش بتاعهم وبدلوا الغرفة بغرفة نوم من عمر أفندي ومن اكتشفها وزير الزراعة حينما زار الحديقة 2013".وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، أنه في عام 2016 ظهرت الغرفة على موقع أمريكي ليعرضها للبيع، ساخرا: "إيه الجمال ده يامصر.. يبقى احنا اكيد في مصر".