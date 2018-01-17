مرتضى منصور: "لو فزت بالرئاسة هرجع الدولار بـ 7 جنيهات"

أعلن المستشار مرتضى منصور، المرشح الرئاسي المحتمل للرئاسة، أنه سيلغي قرار تعويم الجنيه حال فوزه بانتخابات الرئاسة، معقبا: "هرجع سعر الدولار 7 جنيهات".



