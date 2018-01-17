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مرتضى منصور: "لو فزت بالرئاسة هرجع الدولار بـ 7 جنيهات"

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:20 ص
مرتضى منصور: لو فزت بالرئاسة هرجع الدولار بـ 7 جنيهات
مرتضى منصور
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هدى عبدالرازق
 
أعلن المستشار مرتضى منصور، المرشح الرئاسي المحتمل للرئاسة، أنه سيلغي قرار تعويم الجنيه حال فوزه بانتخابات الرئاسة، معقبا: "هرجع سعر الدولار 7 جنيهات".

وأضاف "منصور"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أنه سيقيل محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه، متابعا: "سأقيله عشان الدنيا تهدى".
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