مرتضى منصور: "لو فزت بالرئاسة هرجع الدولار بـ 7 جنيهات"
الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:20 ص
هدى عبدالرازق
أعلن المستشار مرتضى منصور، المرشح الرئاسي المحتمل للرئاسة، أنه سيلغي قرار تعويم الجنيه حال فوزه بانتخابات الرئاسة، معقبا: "هرجع سعر الدولار 7 جنيهات".
وأضاف "منصور"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أنه سيقيل محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه، متابعا: "سأقيله عشان الدنيا تهدى".
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