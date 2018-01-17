فوز المالية على إيتاي البارود في مؤجلات القسم الثالث

نجح فريق مالية كفر الزيات في إقتناص فوز ثمين من فريق مركز شباب إيتاي البارود بهدف دون مقابل، خلال المباراة المعادة التي أقيمت الثلاثاء باستاد طنطا بدوري القسم الثالث.

وسجل هدف الفوز للمالية اللاعب حمدي الفقي من تسديدة صاروخية في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

رفع المالية رصيده إلى 26 نقطة، ليقفز أربعة مراكز ليتواجد بالمركز الثاني، بينما توقف رصيد إيتاي البارود عند 14 نقطة بالمركز الحادي عشر.

ترتيب المجموعة الثامنة "ب":

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1- سمنود.. 28 نقطة

2- المالية .. 26 نقطة

3- بدر .. 25 نقطة

4- مياه البحيرة .. 24 نقطة

5- كفر بولين .. 24 نقطة

6- صيد المحلة .. 23 نقطة

7- عثماسون .. 21 نقطة

8- شباب زفتى .. 20 نقطة

9- حوش عيسى .. 19 نقطة

10- محلة حسن.. 17 نقطة

11- إيتاي البارود.. 17 نقطة