باحث: توجه تركيا لإفريقيا للاستفادة من المواد الخام والمنافذ البحرية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية، إن "اتجاه تركيا لدول إفريقيا ليس وليد اليوم، ولكنه تحرك بدأ منذ 1998 نتيجة عوامل موضوعية خاصة بتغييرات في الميزان العالمي".



وأضاف "فرحات"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبدالحميد، أنه "مع انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت تركيا في صياغة توجيهات جديدة، وبدأ مشروعها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وتتطورت السياسة الخارجية التركية، وحدث إعادة تعريف لها".



وأكد "فرحات" أن "تركيا استفادت من الاستقطاب العالمي، وأعادت تعريف نفسها بأنها دولة أوروبية، وشرق أوسطية إسلامية"، مؤكدًا أن "الدافع التركي للتوجه لأفريقيا هي الاقتصاد، والاستفادة من المواد الخام، والمنافذ البحرية في دول أفريقيا".

