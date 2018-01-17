ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

باحث: توجه تركيا لإفريقيا للاستفادة من المواد الخام والمنافذ البحرية

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:22 ص
باحث: توجه تركيا لإفريقيا للاستفادة من المواد الخام والمنافذ البحرية
الدكتور محمد فايز فرحات
طباعة
رقية جمال
 
قال الدكتور محمد فايز فرحات، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية، إن "اتجاه تركيا لدول إفريقيا ليس وليد اليوم، ولكنه تحرك بدأ منذ 1998 نتيجة عوامل موضوعية خاصة بتغييرات في الميزان العالمي".

وأضاف "فرحات"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبدالحميد، أنه "مع انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت تركيا في صياغة توجيهات جديدة، وبدأ مشروعها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وتتطورت السياسة الخارجية التركية، وحدث إعادة تعريف لها".

وأكد "فرحات" أن "تركيا استفادت من الاستقطاب العالمي، وأعادت تعريف نفسها بأنها دولة أوروبية، وشرق أوسطية إسلامية"، مؤكدًا أن "الدافع التركي للتوجه لأفريقيا هي الاقتصاد، والاستفادة من المواد الخام، والمنافذ البحرية في دول أفريقيا".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
سوريا
-
x
13:30
-
فيتنام
كوريا الجنوبية
-
x
13:30
-
أستراليا
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
المغرب
-
x
18:30
-
غينيا
موريتانيا
-
x
21:30
-
السودان
كأس رئيس الدولة الإماراتي
بني ياس
-
x
15:05
-
الوصل
العين
-
x
18:05
-
الظفرة
النصر
-
x
18:05
-
دبا الفجيرة
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
21:45
-
نوريتش سيتي
سوانزي سيتي
-
x
21:45
-
وولفرهامبتون
ويجان أثليتيك
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الأسيوطي سبورت
-
x
14:30
-
الرجاء
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النصر
المقاولون العرب
-
x
19:30
-
الإسماعيلي
الدوري الفرنسي
ميتز
-
x
20:00
-
سانت إيتيان
جانجون
-
x
20:00
-
ليون
تولوز
-
x
20:00
-
نانت
ليل
-
x
20:00
-
رين
أميان
-
x
20:00
-
مونبلييه
أنجيه
-
x
20:00
-
تروا
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
ديجون
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
-
x
20:00
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
20:00
-
إشبيلية
إسبانيول
-
x
22:00
-
برشلونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/17/2018 2:40:15 AM