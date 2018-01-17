خالد عكاشة: الضربات الاستباقية للقوات المسلحة أوقفت تسرب الإرهابيين إلى سيناء

أكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، أن الضربات الاستباقية للقوات المسلحة أوقفت تسرب الإرهابيين إلى سيناء، منوها بأن جمع المعلومات عن العناصر الإرهابية يستغرق أسابيع وشهورا، ولكن الضربة الاستباقية تنفذ فى 24 ساعة فقط.



وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "Mbc مصر"، أن الضربات الاستباقية تستهدف القبض على المتسللين والعناصر الإرهابية أو القضاء عليهم، وتمكن قوات الأمن من الوصول إلى ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية والتوصل لأماكن تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة.

