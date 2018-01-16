حلف الشر.. خطة "تميم" و"أردوغان" لإرهاق مصر بالعمليات الإرهابية تزامنا مع انتخابات الرئاسة

لم تترك دويلة قطر فرصة، لهدم استقرار وأمن مصر، إلا واغتنمتها، لنشر الفوضى وإرهاقها بالعمليات الإرهابية، ولهذا تحالفت مع تركيا، تزامنا مع قرب الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها الشهور القادمة، لتنفيذ عمليات إرهابية وتدبير المكائد لإفشالها، إلا أن المخابرات المصرية، كشفت تلك المكائد، حينما ضبطت خلية تخابر إخوانية.

تحالف قطري تركي

كشف موقع قطريليكس المعني بفضح جرائم النظام القطري، التحالف بين دويلة قطر مع تركيا، من خلال رأس الفتنة والشر أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليكونا ثنائي حلف الشر، لتدبير المكائد لمصر، لإرهاقها بالعمليات الإرهابية تزامنا مع انتخابات الرئاسة.

تمكين الإخوان بسلاح الإرهاب

ودبر أمير الإرهاب تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المكائد لإضعاف مصر وتمكين الإخوان بسلاح الإرهاب لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وزيادة وتيرة الإرهاب، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية، لإفشالها.

زيادة وتيرة الإرهاب

وكعادتها ونظرا ليقظتها الأمنية الواعية، كشفت المخابرات المصرية، المخطط القطري التركي، الذي يهدف لزيادة وتيرة الإرهاب من خلال تمكين الإخوان بالسلاح، حيث ضبطت شبكة تخابر إخوانية تهدف لإنهاك مصر، ونشر الفوضى.

الدخول من الحدود الغربية

وحاول المخطط القطري التركي، الذي يعمد على إرهاق مصر بالعمليات الإرهابية، الدخول من الحدود الغربية، إلا أن تحالف الشر ومخطط الخراب، كُشف بعدما ضبطت اليونان، سفينة تركية محملة بالمتفجرات في طريقها إلى ليبيا، بها 29 حاوية لمواد شديدة الانفجار، حيث يتولى مرتزقة قطر في ليبيا، تهريبها لتنفيذ هجمات في مصر.

هجوم البرلمان المصري

وهاجم البرلمان المصري، مخطط قطر وتركيا، واتهموهم باستهداف الأمن القومي، عقب ضبط السفينة التركية محملة بالمتفجرات، وضبط خلية التخابر الإخوانية.