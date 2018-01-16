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"الجبير": موانئ اليمن مفتوحة لكن الحوثيين يسرقون المساعدات

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 01:04 م
الجبير: موانئ اليمن مفتوحة لكن الحوثيين يسرقون المساعدات
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وكالات
 
أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير؛ اليوم الثلاثاء، أن الموانئ مفتوحة في اليمن، إلا أن الحوثيين يسرقون المساعدات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "الجبير"؛ مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز؛ في بروكسل، اليوم.

وقال "الجبير": إيران زودت الحوثيين بصواريخ استهدفت السعودية، كما أنها المصدر الأكبر للخطر في المنطقة، بسبب دورها في لبنان واليمن وسوريا.

وأضاف: الاتفاق النووي مع إيران بحاجة إلى تحسين لمنع طهران من تخصيب اليورانيوم.

من جانبه، قال "رينديرز": الاتفاق النووي مع إيران ما زال الأمثل وتنفيذه مهم، وسنبحث مع إيران مسألة الصواريخ الباليستية والحروب في المنطقة.

وفيما يتعلق بملف الأزمة اليمنية، أوضح "الجبير"؛ أن السعودية تعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران و"حزب الله"، مشيراً إلى أن السعودية استقبلت أكثر من مليون يمني لاجئ.

من ناحيته، قال الوزير البلجيكي: "نسعى لتسوية سياسية في اليمن والتوصل إلى حل".

وبخصوص الملف السوري، ذكر "رينديرز"؛ أن بلاده تأمل أن يبدي النظام السوري رغبة حقيقية في التفاوض.

ورداً عن سؤال حول رؤية 2030 في المملكة، قال "الجبير": السعودية تطبق رؤية شاملة لفتح الاستثمارات وزيادة الشفافية.

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