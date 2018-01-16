الأهلي على أعتاب ضم مدافع الزمالك السابق

بات النادي الأهلي قريبًا من التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة لقدم بنادي سموحة، وذلك لتدعيم صفوف الدفاع في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ويرغب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، في التعاقد مع مدافع مميز لتعويض النقص العددي في خط الدفاع في ظل إصابة رامي ربيع ومحمد نجيب المتكررة واحتراف أحمد حجازي في ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.





وكان ياسر إبراهيم قد لعب للزمالك قبل الانتقال إلى نادي سموحة.



