ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"رفاعة الطهطاوي".. أحد كتاب صحيفة الوقائع المصرية

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 01:02 م
رفاعة الطهطاوي.. أحد كتاب صحيفة الوقائع المصرية
رفاعة الطهطاوي
طباعة
 
يعد الطهطاوي أحد أهمّ قادّة النّهضة العلميّة في مصر في عهد محمد علي باشا، إذ كان جهدُهُ مُرتكِزًا على التّرجمة والتّخطيط والإشرافِ على التّعليم والصّحافة.

أنشأ أقساماً مُتخصّصةً للتّرجمة، ومدرسةَ المُحاسبة لدراسة الاقتصاد، ومدرسة الإدارة لدراسة العلوم السياسيّة، وكانت أهمّ مفاخر الطهطاوي استصدار قرار تدريس العلوم والمعارف باللّغة العربيّة.

وإصدار جريدة الوقائع المصريّة بالعربيّة بدلاً من التُركيّة، بالإضافةِ إلى عشرين كتابٍ من ترجمتها، وإشرافه على ترجمةِ الكثير غيرها، لكنّ التحدّي الأكبر كان تولّي الخديوي عباس حكم مصر، وإغلاقه لمدرسة الألسُن وإيقافه لأعمال التّرجمة، وإجباره على أن يكونَ توزيع الوقائع على كبار رجال الدّولة الأتراك.

ونُفِيَ الطهطاويّ إلى السّودان، لكنّه عادَ أكثر إيماناً بمشروعه النَهضويّ، وبعد موت الخديوي بأربع سنوات أنشأ مكاتبَ محو الأُميّة، وعاود عمله في التّرجمة، ودفع مطبعة بولاق لنشر أُمّهات كُتب التّراث العربيّ، ونجح في إقناع الحكومة بطبع عدّة كتب على نفقتها.
المزيد عن: كنا صحافة زمان رفاعة الطهطاوي الوقائع المصرية التاريخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
اليابان
3
x
10:00
1
كوريا الشمالية
تايلاند
1
x
10:30
5
فلسطين
العراق
0
x
13:30
0
الأردن
السعودية
0
x
13:30
1
ماليزيا
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
أنجولا
-
x
18:30
-
بوركينا فاسو
الكاميرون
-
x
21:30
-
الكونجو
كأس الجزائر 2017
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
كأس رئيس الدولة الإماراتي
الجزيرة
-
x
15:05
-
إتحاد كلباء
الإمارات
-
x
18:05
-
الوحدة
عجمان
-
x
18:05
-
الشارقة
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
فليتوود تاون
مانسفيلد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
شيفيلد وينزداي
-
x
21:45
-
كارلايل
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
شروسبري تاون
ريدينج
-
x
22:00
-
ستيفينيج
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
طلائع الجيش
-
x
20:00
-
الأهلي
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
20:00
-
ستراسبورج
بوردو
-
x
20:00
-
كان
موناكو
-
x
22:00
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/16/2018 2:18:14 PM