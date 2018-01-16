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وحيد دوس ضيف "العاصمة".. الليلة

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 01:08 م
وحيد دوس ضيف العاصمة.. الليلة
وحيد دوس
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ندى محمد
 
يحل الدكتور وحيد دوس، أستاذ الكبد ورئيس اللجنة القومية لعلاج فيروس سي، والدكتور حسام عبدالعزيز مدير معهد الكبد القومي، اليوم الثلاثاء، ضيوف على الإعلامي تامر عبدالمنعم، في برنامج "العاصمة" على قناة "العاصمة".

ويكشف الضيوف تفاصيل تجربة مصر في علاج الفيروس الكبدى والجديد في علاجات أمراض الكبد، وغيره من المشكلات الصحية، فيما يستقبل تامر عبدالمنعم، تساؤلات المواطنين على البرنامج من الساعة الحادية عشرة مساء.
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