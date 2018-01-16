اليابان تحذر مواطنيها بالخطأ من إطلاق صاروخ كورى

حذّرت إذاعة رسمية باليابان، المواطنين باللجوء لملاذ آمن ودخول قذيفة صاروخية لكوريا الشمالية، لكنها سرعان ما اعتذرت عبر صفحتها على موقع التواصل تويتر، بسبب نشر تقرير خاطيء.





وشاركت الإذاعة اليابانية "ان اتش كى" تغريدة تقول "ابحثوا عن ملجأ فوراً، هذه ليست مناورة"، ويأتى ذلك بعد أيام من إصدار ولاية هاواى الأمريكية تحذيرً زائفاً أثار فزع السكان من إطلاق صاروخ كورى شمالى بالأجواء الأمريكية.