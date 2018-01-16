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محافظ الشرقية: تنظيم ندوات ولقاءات إرشادية للتوعية بمخاطر إنفلونزا الطيور

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 01:03 م
محافظ الشرقية: تنظيم ندوات ولقاءات إرشادية للتوعية بمخاطر إنفلونزا الطيور
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية - أرشيفية
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إنطلاق حملات إرشادية مكثفة للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور بمشاركة مديرية الطب البيطرى والهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرا إلى أن الهدف من الندوات واللقاءات توعية المواطنين بخطورة إنفلونزا الطيور وأهمية التحصين ضده للحفاظ على الثروة الداجنة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على أهمية بذل المزيد من الجهد للقضاء على مرض إنفلونزا الطيور نظراً لخطورته على الصحة العامة وتأثيره على الإقتصاد القومي، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة وعمل لجان لمراقبة الطيور المنزلية فى القرى وتوعية المربين بالخطورة والتشديد على التطعيمات.

كما أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية أنه تم عقد ندوات بيطرية إرشادية للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية منه وكيفية التخلص الآمن والسليم من الطيور النافقة والتحصين منه وعن سلامة الغذاء.

وصرح مدير مديرية الطب البيطري، بأن الندوات الإرشادية تستهدف المواطنين في الأسواق بتنفيذ لقاءات إرشادية معهم للوصول إلى المواطنين وتوعيتهم في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأشاد الحضور من مربي ومربيات الدواجن، بالندوات، وأبدوا عن إعجابهم بالإرشادات والمعلومات من خلال الندوه واللقاءات الجماعية الإرشادية.
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