غداً.. "تتويج الفرديات" مع استمرار منافسات مزايين الـ "جمل"‎

يَشْهدُ مساء غد الأربعاء، تسليم جوائز المراكز الخمسة الأولى للفائزين في فئات "الفردي" بمسابقة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، بموقع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فيما تستكمل فئة جمل العشرين "إنتاج" بمنافسات "الشعل" و"الشقح".





وأوضح المتحدِّث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي؛ أنَّ تتويج المراكز الأولى للفرديات حُـدِّد له يوم غد الأربعاء لتسليمهم الجوائز والدروع والتقاط الصور التذكارية بحضور الدكتور فهد بن عبد الله السماري. وفق صحيفة "سبق"





وبيّن البقمي أنَّ فئة العشرين "إنتاج" ستعقبها منافسات فئة الثلاثين، تليها فئة الخمسين، ثم المائة، بالشروط نفسها التي أعلنها سابقاً وبالتنظيم والجدول المحدد نفسه، ويكون الدخول قبل موعد الجدول بيوم، كما تأخذ نفس الإجراءات المعلن عنها من كل اللجان.





وأكد أنَّ المشاركين كافة ملتزمون بالنظام والقلائد التي حدّدتها إدارة المهرجان، ولم تواجهنا أي حالة بعدم التزام النظام أثناء الدخول، مضيفًا أنَّ بعض الإبل التي وُجِدتْ عليها ملاحظات، وإخلال بالشروط، تم استبعادها بناءً على محاضر اللجان المختصّة في هذا الجانب.







