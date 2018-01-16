ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غداً.. "تتويج الفرديات" مع استمرار منافسات مزايين الـ "جمل"‎

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:47 م
غداً.. تتويج الفرديات مع استمرار منافسات مزايين الـ جمل‎
طباعة
الفجر السعودي
 
يَشْهدُ مساء غد الأربعاء، تسليم جوائز المراكز الخمسة الأولى للفائزين في فئات "الفردي" بمسابقة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، بموقع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فيما تستكمل فئة جمل العشرين "إنتاج" بمنافسات "الشعل" و"الشقح".

وأوضح المتحدِّث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي؛ أنَّ تتويج المراكز الأولى للفرديات حُـدِّد له يوم غد الأربعاء لتسليمهم الجوائز والدروع والتقاط الصور التذكارية بحضور الدكتور فهد بن عبد الله السماري. وفق صحيفة "سبق"

وبيّن البقمي أنَّ فئة العشرين "إنتاج" ستعقبها منافسات فئة الثلاثين، تليها فئة الخمسين، ثم المائة، بالشروط نفسها التي أعلنها سابقاً وبالتنظيم والجدول المحدد نفسه، ويكون الدخول قبل موعد الجدول بيوم، كما تأخذ نفس الإجراءات المعلن عنها من كل اللجان.

وأكد أنَّ المشاركين كافة ملتزمون بالنظام والقلائد التي حدّدتها إدارة المهرجان، ولم تواجهنا أي حالة بعدم التزام النظام أثناء الدخول، مضيفًا أنَّ بعض الإبل التي وُجِدتْ عليها ملاحظات، وإخلال بالشروط، تم استبعادها بناءً على محاضر اللجان المختصّة في هذا الجانب.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
اليابان
3
x
10:00
1
كوريا الشمالية
تايلاند
1
x
10:30
5
فلسطين
العراق
0
x
13:30
0
الأردن
السعودية
0
x
13:30
1
ماليزيا
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
أنجولا
-
x
18:30
-
بوركينا فاسو
الكاميرون
-
x
21:30
-
الكونجو
كأس الجزائر 2017
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
كأس رئيس الدولة الإماراتي
الجزيرة
-
x
15:05
-
إتحاد كلباء
الإمارات
-
x
18:05
-
الوحدة
عجمان
-
x
18:05
-
الشارقة
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
فليتوود تاون
مانسفيلد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
شيفيلد وينزداي
-
x
21:45
-
كارلايل
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
شروسبري تاون
ريدينج
-
x
22:00
-
ستيفينيج
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
طلائع الجيش
-
x
20:00
-
الأهلي
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
20:00
-
ستراسبورج
بوردو
-
x
20:00
-
كان
موناكو
-
x
22:00
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/16/2018 2:19:14 PM