طارق فهمي: رسالة السيسي إلى أثيوبيا والسودان في توقيتها



وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسي، أكد على أن الجيش المصري كبير وقوي، ولكن لا يُغير على أشقائه، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة تتعامل وفقا لمبادىء.



قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرسالة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولتي أثيوبيا والسودان، تعد رسالة هامة في توقيتها، ولها دلالات سياسية واستراتيجية.