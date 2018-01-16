ميناء دمياط يستقبل 9 سفن



وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 80962 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 100379 طن.



كما غادر الميناء القطار رقم 2481 وفي الواحدة والقطار رقم 2476 بحمولة إجمالية 2581 طن قمح، و73 سيارة نقل محملة بـ 3176 طن قمح



وشملت حركة الصادر من الميناء 5110 طن يوريا و18100 طن ملح و2143 طن رمل وإعادة تصدير 1450 طن كسب فول صويا.

قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، إن الميناء استقبل 7 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة،بينما غادر الميناء 6 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة،و وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.