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رسالة مؤثرة من شقيقة كريستيانو رونالدو: لست طفلا صغيرا

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:46 م
رسالة مؤثرة من شقيقة كريستيانو رونالدو: لست طفلا صغيرا
كاتيا ورونالدو
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دعمت المطربة البرتغالية كاتيا أفيرو شقيقها كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، في ظل الانتقادات التي توجه له في الآونة الأخيرة لتراجع مستواه في إحراز الأهداف.

وكتبت كاتيا أفيرو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" رسالة مؤثرة لدعم أسطورة مدريد، قالت فيها:

"عندما وصلت إلى لشبونة بعمر صغير يبلغ 12 عاما، اعتقدوا بأنك مجرد طفل صغير قادم من ماديرا لن يضيف الكثير إلى كرة القدم، وبعد 5 سنوات كان الرد قاسيا واستطعت اللعب للفريق الأول بالنادي".

"عندما خضت أول مباراة مع الكبار، وصفوك بأنك مجرد لاعب موهوب، أو واعد، لتصدمهم للمرة الثانية، بإحراز 118 هدفا في ستة مواسم، عندما أراد ريال مدريد ضمك استمروا في أحاديثهم التي لا معنى لها، وقالوا بأنك مجرد اسم لبيع القمصان، لم يعلموا أن أقدامك الساحرة ستدمر طموحاتهم في إحباطك، فمنذ عام 2009 سجلت 422 هدفا في 418 لقاء، وحطمت كل الأرقام في النادي، لتصبح أسطورة بالنسبة لهم، وأيقونة تاريخية للملكي".

"يبدو أنهم يجدون متعة ما في انتقادك، ومتعة أكثر في إحراجهم، فعندما فزت بأول كرة ذهبية في 2008، قالوا بأنها ستكون الوحيدة وحققت أربع كرات غيرها، وبعدما أصبحت قائدا لمنتخب البرتغال، قالوا أنك لا تملك شخصية القائد وبلا كاريزما، لتجبرهم على احترامك عام 2016 عندما أصبحت أول برتغالي في التاريخ يحمل كأس اليورو.. والآن وبعد سجل حافل بالنجاحات والرد على الانتقادات بالأرقام التاريخية والأقدام الساحرة، غبت عن التسجيل في مباراتين أو ثلاثة ليعودوا إلى عادتهم ويرددوا تلك الكلمات التي ستكون وصمة عار عليهم فيما بعد، عندما تبتسم واللقب بين يديك على قمة برج إيفر أو عندما تسجل هدفا حاسما أو تحطم رقما قياسيا سينظرون لك من الدرجات الأدنى، ولم يقوموا إلا بالتصفيق لك في النهاية".

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