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اليوم.. عرض خاص لفيلم "جدو نحنوح" بإحدى السينمات

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:49 م
اليوم.. عرض خاص لفيلم جدو نحنوح بإحدى السينمات
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الفجر الفني
 
يقيم المنتج أيمن يوسف اليوم الثلاثاء عرضا خاصا لفيلمه الجديد "جدو نحنوح"، بسينما هيلتون رمسيس بمنطقة وسط البلد، بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية، لمشاهدة الفيلم، ومناقشة أدوار الفنانين المشاركين، وبدءا من غدا الأربعاء يعرض الفيلم للجمهور بالسينمات.

فيلم "جدو نحنوح"، من بطولة مدحت تيخة ومصطفى أبو سريع وياسر الطوبجى ومحسن منصور وإيمان سيد وطاهر أبو ليلة ومايان صلاح واللبنانية نانيتا، تأليف جوزيف فوزى، وإنتاج أيمن يوسف ومحمد يوسف، وإخراج سيف يوسف.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى حول مجموعة من الشباب يتقمصون شخصيات مختلفة للنصب من خلالها.

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