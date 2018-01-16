بناء مدرسة على مساحة 2500 متر من الأراضي الزراعية في دمياط

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على إقامة مدرسة تجريبية للغات على قطعة أرض زراعية بمشاحة 2500 متر مربع، بحوض الدوار، ناحية الشناوي بمركز فارسكور، تبرع المواطن ثروت طه بدوي محمود.



وأضاف محافظ دمياط، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة، وبناء عليه استجاب وزير الزراعة على طلب المحافظ بالموافقة على إقامة المشروع.