رئيس صربيا يدعو لعقد اجتماع أمني بعد مقتل السياسي إيفانوفيتش

دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى عقد اجتماع أمني، اليوم الثلاثاء، عقب حادث مقتل السياسي الصربي أوليفر إيفانوفيتش رميًا بالرصاص في مدينة ميتروفيتسا الواقعة شمالي كوسوفو.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن فوتشيتش سيوجه خطابًا للشعب في وقت لاحق اليوم حول الحادث.

وكان محامي إيفانوفيتش قد أكد في وقت سابق اليوم وفاة موكله متأثرًا بإصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين خارج مكاتب حزبه.

وكانت محكمة في كوسوفو قد أدانت إيفانوفيتش البالغ من العمر 64 عاما في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب إبان الصراع الذي دار رحاه خلال الفترة بين عامي 1998-1999..إلا أنه تم إلغاء الحكم وإعادة محاكمته.