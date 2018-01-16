ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:43 م
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش
الأهلي والطلائع
طباعة
الفجر الرياضي
 

استقر حسام البدري المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش اليوم ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.


تشكيل الأهلي المنتظر أمام طلائع الجيش

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وباسم علي

 

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وعبد الله السعيد ووليد سليمان

 

خط الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو


 

 

 

المزيد عن: مصر طلائع الجيش حسام البدري الدوري المصري الجيش الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
اليابان
3
x
10:00
1
كوريا الشمالية
تايلاند
1
x
10:30
5
فلسطين
العراق
0
x
13:30
0
الأردن
السعودية
0
x
13:30
1
ماليزيا
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
أنجولا
-
x
18:30
-
بوركينا فاسو
الكاميرون
-
x
21:30
-
الكونجو
كأس الجزائر 2017
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
كأس رئيس الدولة الإماراتي
الجزيرة
-
x
15:05
-
إتحاد كلباء
الإمارات
-
x
18:05
-
الوحدة
عجمان
-
x
18:05
-
الشارقة
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
فليتوود تاون
مانسفيلد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
شيفيلد وينزداي
-
x
21:45
-
كارلايل
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
شروسبري تاون
ريدينج
-
x
22:00
-
ستيفينيج
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
طلائع الجيش
-
x
20:00
-
الأهلي
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
20:00
-
ستراسبورج
بوردو
-
x
20:00
-
كان
موناكو
-
x
22:00
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/16/2018 2:18:14 PM