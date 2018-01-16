تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

استقر حسام البدري المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش اليوم ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.





تشكيل الأهلي المنتظر أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وباسم علي

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وعبد الله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو



