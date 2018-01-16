مصرع ربة منزل أثناء تدخلها لفض مشاجرة بشبرا الخيمة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها بجرح طعنى نافذ بالبطن أثناء تدخلهم لفض مشاجرة بين عاطل وآخرين فى شبرا الخيمة.



تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم ثان شبرا الخيمه من مستشفى ناصر العام بوصول كلًا من مها م سن 33 ربة منزل جثه هامده إثر إصابتها بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهه اليسرى وتم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابه العامه وإسماعيل م سن 30 صاحب محل زجاج شقيق الأولى مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهه اليمنى وتم حجزه للعلاج ولا يمكن إستجوابه.



بالانتقال وسؤال زوج المتوفاه قرر بحدوث مشاده كلاميه بين المجنى عليهما والمدعو خالد ع سن 38 عاطل ومقيم ذات العنوان والسابق اتهامه فى عدد من القضايا وذلك لقيام المجنى عليهما بالتدخل لفض مشاجره سابقه بين المتهم وآخرين نتج عنها حدوث تلفيات بجهاز التلفاز الخاص به واليوم حال مطالبة المتهم للمجنى عليهما بدفع قيمة تلفيات الجهاز حدثت بينهم مشاده كلاميه تطورت لمشاجره قام على آثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح ابيض ( سكين ) وأحدث ما بهما من إصابات والتي أودت بحياة الأولى.



تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعه وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الحادث وتم التحفظ عليه.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 927 إدارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2018

