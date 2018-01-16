نيابة العجوزة تحيل لاعب الزمالك للمحاكمة بسبب أحمد سليمان

قررت نيابة العجوزة، إحالة إبراهيم مكاوي لاعب الزمالك الذي اتهم أحمد سليمان بالحصول على رشوة، إلى المحاكمة يوم 24 نوفمبر المقبل بعد إدانة مكاوي وعدم ثبوت إدعاءاته ضد سليمان.

كان مكاوي قد ظهر في إحدى المؤتمرات التي عقدها رئيس الزمالك، واتهم أحمد سليمان بالحصول منه على رشوة لقيده في الزمالك.

وكان سليمان خسر انتخابات القلعة البيضاء، أمام رئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور، والتي أجريت في شهر نوفمبر الماضي.