ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نيابة العجوزة تحيل لاعب الزمالك للمحاكمة بسبب أحمد سليمان

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:49 ص
نيابة العجوزة تحيل لاعب الزمالك للمحاكمة بسبب أحمد سليمان
أحمد سليمان
طباعة
هاني عصام
 

قررت نيابة العجوزة، إحالة إبراهيم مكاوي لاعب الزمالك الذي اتهم أحمد سليمان بالحصول على رشوة، إلى المحاكمة يوم 24 نوفمبر المقبل بعد إدانة مكاوي وعدم ثبوت إدعاءاته ضد سليمان.

 

كان مكاوي قد ظهر في إحدى المؤتمرات التي عقدها رئيس الزمالك، واتهم أحمد سليمان بالحصول منه على رشوة لقيده في الزمالك.

 

وكان سليمان خسر انتخابات القلعة البيضاء، أمام رئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور، والتي أجريت في شهر نوفمبر الماضي.

المزيد عن: نيابة العجوزة مكاوي لاعب الزمالك رياضة انتخابات الزمالك الرشوة الأخبار الرياضية احمد سليمان أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
اليابان
-
x
10:00
-
كوريا الشمالية
تايلاند
-
x
10:30
-
فلسطين
العراق
-
x
13:30
-
الأردن
السعودية
-
x
13:30
-
ماليزيا
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
أنجولا
-
x
18:30
-
بوركينا فاسو
الكاميرون
-
x
21:30
-
الكونجو
كأس الجزائر 2017
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
كأس رئيس الدولة الإماراتي
الجزيرة
-
x
15:05
-
إتحاد كلباء
الإمارات
-
x
18:05
-
الوحدة
عجمان
-
x
18:05
-
الشارقة
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
فليتوود تاون
مانسفيلد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
شيفيلد وينزداي
-
x
21:45
-
كارلايل
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
شروسبري تاون
ريدينج
-
x
22:00
-
ستيفينيج
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
طلائع الجيش
-
x
20:00
-
الأهلي
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
20:00
-
ستراسبورج
بوردو
-
x
20:00
-
كان
موناكو
-
x
22:00
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/16/2018 1:59:13 AM