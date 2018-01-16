أول تعليق من مؤمن زكريا بعد خوض المران الأول مع أهلي جدة (صورة)

تحدث مؤمن زكريا لاعب أهلي جدة السعودي عقب مشاركته في المران الأول مع فريقه الجديد، والذي انضم إليه قادما من الأهلي المصري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونشر اللاعب على حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة له خلال تدريب أهلي جدة وكتب قائلا: "اللهم إني أسألك التوفيق، تحدي جديد".

وكان الأهلي قد أعار اللاعب إلى أهلي جدة مقابل 400 ألف دولار، بينما يحصل اللاعب على مليون ونصف المليون ريال سعودي.