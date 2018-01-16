أول تعليق من مؤمن زكريا بعد خوض المران الأول مع أهلي جدة (صورة)
الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:39 ص
علي نبوي
تحدث مؤمن زكريا لاعب أهلي جدة السعودي عقب مشاركته في المران الأول مع فريقه الجديد، والذي انضم إليه قادما من الأهلي المصري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ونشر
اللاعب على حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة له خلال تدريب أهلي جدة
وكتب قائلا: "اللهم إني أسألك التوفيق، تحدي جديد".
وكان الأهلي قد أعار اللاعب إلى أهلي جدة مقابل 400 ألف دولار، بينما يحصل اللاعب على مليون ونصف المليون ريال سعودي.