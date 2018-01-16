عاجل.. الأهلي ينهي صفقة التعاقد مع علي لطفي

توصل النادي الأهلي، لاتفاق مع نادي إنبي من أجل الحصول على خدمات علي لطفي حارس مرمى الفريق البترولي.

وسيكون لطفي الصفقة الأولى التي يبرمها النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بناءا على طلب حسام البدري المدير الفني للفريق والذي طلب ضم الحارس.

وكان البدري قد وافق اليوم على رحيل أحمد عادل عبد المنعم إلى صفوف مصر المقاصة، حيث استبعده من قائمة الفريق الإفريقية.