الغندور حكما للقاء طلائع الجيش والأهلي.. وعادل لدجلة والمصري
الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:25 ص
كيرلس مدحت
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع الثامن عشر لدوري القسم الأول.
وجاءت
أسماء الحكام على النحو التالي:
وادي
دجلة والمصري:
محمد
عادل ويعاونه أشرف متولي ومحمد عزازي، ولطفي شعبان حكماً رابعاً، وكل من محمود بسيوني
ووليد عبد العزيز حكماً خامساً.
طلائع
الجيش والأهلي:
أحمد الغندور ويعاونه وائل شعبان ورجب محمد، ومحمد الشرقاوي حكماً رابعاً، وكل من نادر قمر الدولة وعبد العزيز السيد حكماً خامساً.