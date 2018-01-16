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الغندور حكما للقاء طلائع الجيش والأهلي.. وعادل لدجلة والمصري

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:25 ص
الغندور حكما للقاء طلائع الجيش والأهلي.. وعادل لدجلة والمصري
الأهلي
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كيرلس مدحت
 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع الثامن عشر لدوري القسم الأول.

 

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:

 

وادي دجلة والمصري:

محمد عادل ويعاونه أشرف متولي ومحمد عزازي، ولطفي شعبان حكماً رابعاً، وكل من محمود بسيوني ووليد عبد العزيز حكماً خامساً.

 

طلائع الجيش والأهلي:

أحمد الغندور ويعاونه وائل شعبان ورجب محمد، ومحمد الشرقاوي حكماً رابعاً، وكل من نادر قمر الدولة وعبد العزيز السيد حكماً خامساً.

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