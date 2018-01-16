الغندور حكما للقاء طلائع الجيش والأهلي.. وعادل لدجلة والمصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع الثامن عشر لدوري القسم الأول.

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:

وادي دجلة والمصري:

محمد عادل ويعاونه أشرف متولي ومحمد عزازي، ولطفي شعبان حكماً رابعاً، وكل من محمود بسيوني ووليد عبد العزيز حكماً خامساً.

طلائع الجيش والأهلي:

أحمد الغندور ويعاونه وائل شعبان ورجب محمد، ومحمد الشرقاوي حكماً رابعاً، وكل من نادر قمر الدولة وعبد العزيز السيد حكماً خامساً.