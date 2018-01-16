مكرم محمد أحمد عن افتتاح مشروعات المنوفية: "إنجاز مُبهر ومفخرة لكل مصري"

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنوفية اليوم، قائلًا: "إنجاز مبهر ومفخرة لكل مصري".



وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم العمل الذي تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان كبيرًا، لافتًا إلى أنه تم إقامة قلاع صناعية، وسلسلة من الإنجازات الضخمة في مجالات الرياضة والشباب، وجمعيات تعاونية تخدم المواطن البسيط.



وأضاف أن عدد المصانع التي أقيمت في هذه المنطقة 632 مصنعًا، متابعًا: "مدينة صناعية على درجة عالية من التكنولوجيا وسط محافظة زراعية من الفلاحين اشتهروا بأنهم أجود أراضي وفلاحين الدلتا، أصبحوا من أعظم عمال صناعة الصلب في العلم".

