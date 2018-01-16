تعليق ناري من عمرو أديب على اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، "هي وصلت إن قطر تعترض طائرة مدنية عليها مواطنين عرب.. هى دي العروبة بتاعتكم، إيه اللي حصلكم"، مشيرا إلى أن ما فعلته قطر شيء خطير ومخجل.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى البحرين، قائلا: "قطر اتجننت".