زي النهاردة بتاريخ 16-1-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16-1-2018





أحـــــــداث





929 - عبد الرحمن الناصر يعلن نفسه في قرطبة خليفة للمسلمين مؤسسًا خلافة قرطبة.





1761 - بريطانيا تستولي على إقليم بودوتشيري بالهند من فرنسا.





1777 - استقلال فيرمونت عن نيويورك.





1835 - تأسيس إمارة دبي بعد 15 عامًا من ارتباطها بالحماية البريطانية.





1909 - بعثة إرنست شاكلتون تعثر على القطب الجنوبي المغناطيسي.





1920 - عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.





1938 - افتتاح المتحف الزراعي المصري في "سراي الأميرة فاطمة إسماعيل" والتي كانت قد وهبته في عام 1908 للجامعة المصرية.





1943 - الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية.





1948 - العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق سميراميس في شارع صلاح الدين في حيفا عندما فجروا قنبلة فقتلوا 31 عربيًا من رجال ونساء وأطفال وأصابوا 31 آخرين.





1953 - حل الأحزاب السياسية في مصر.





1964 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعطي موافقة الولايات المتحدة على معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام في فيتنام الشمالية.





1972 - حادثة مالاري في إندونيسيا.





1979 - شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران.





1979 - زلزال في إيران بقوة 6.7 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 200 شخص على الأقل.





1989 - إقامة علاقات سياسية بين إسبانيا وإسرائيل.





1991 - إنتهاء المهلة التي منحها مجلس الأمن الدولي للعراق لسحب قواته من الكويت، وذلك وفق القرار 678.





1992 - محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر.





1994 - زلزال في بنسيلفانيا بقوة 4.6 على مقياس ريختر.





1995 - زلزال في كوبي باليابان بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 5502 شخص وإصابة 36896.





2001 - اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.





2006 - تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.





2010 - جماعة الإخوان المسلمين تختار عضو مكتب الإرشاد فيها الدكتور محمد بديع مرشدًا عامًا لها خلفًا لمحمد مهدي عاكف، ليكون ثامن مرشد عام للجماعة.





2014 - انطلاق أعمال المحكمة الدُوليَّة الخاصَّة بلُبنان المُكلَّفة بالنظر في قضيَّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.





2016 - انتخاب تساي إنغ ون رئيسة لتايوان، لتصبح بذلك أول امرأة تصل إلى هذا المنصب مع فوز الحزب التقدمي الديمقراطي المنتمية له بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي.





2017 - تحطم طائرة شحن دولية تابعة للخطوط الجوية التركية بالقرب من مطار مناس الدولي، بيشكك يسفر عن مقتل 4 أشخاص من طاقم الطائرة و33 آخرين.





مــــــواليـــــــد





1409 - ريناتو الأول، ملك مملكة نابولي.





1836 - فرانشيسكو الثاني، ملك مملكة الصقليتان.





1926 - أبراهام السرفاتي، سياسي مغربي.





1934 - كريمة مختار، ممثلة مصرية.





1949 - كارولين مونرو، ممثلة إنجليزية.





1952 - أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر اسميًا بعد ثورة 23 يوليو والابن الوحيد للملك فاروق.





1956 - سعد الدين العثماني، سياسي وطبيب وباحث وفقيه مغربي.





1958 - دلال عبد العزيز، ممثلة مصرية.





1965 - دينا عبد الله، ممثلة مصرية.





1972 - صلاح حيسو، عداء مغربي.





1974 - ماتياس يونسون، لاعب كرة قدم سويدي.





1975 - أيجا بنجول، ممثلة تركية.





1979 - آليا، مغنية أمريكية.





1980 - سيدو كيتا، لاعب كرة قدم من مالي.





1980 - ياسمين عبد العزيز، ممثلة مصرية.





1981 - بوبي زامورا، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1982 - تونجاي شانلي، لاعب كرة قدم تركي.





1983 - إيمانويل بوغاتيتز، لاعب كرة قدم نمساوي.





1984 - بيير بويا، لاعب كرة قدم كاميروني.





1984 - ستيفان ليكتستينر، لاعب كرة قدم سويسري.





1988 - نيكلاس بيندتنر، لاعب كرة قدم دنماركي.





وفيـــــــات





774 - الإمام الأوزاعي، عالم دين مسلم.





1935 - الأم باركر، أمريكية خارجة عن القانون.





1959 - محمد حامد الفقي، مؤسس جمعية أنصار السنة المحمدية.





1986 - إبراهيم حمودة، ممثل ومغني مصري.





2001 - لوران كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.





2017 - ممتاز البحرة، فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير سوري.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





يوم الحرية الدينية الوطني في الولايات المتحدة.





يوم منع الكحول في الولايات المتحدة.





يوم المعلم في تايلاند.