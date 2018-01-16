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خبير اقتصادي يكشف الفرق بين تحرير سعر الصرف في مصر والمغرب

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:36 ص
خبير اقتصادي يكشف الفرق بين تحرير سعر الصرف في مصر والمغرب
هاني توفيق الخبير الاقتصادي
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داليا الحسين
 
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي إن تحرير سعر الصرف في مصر يختلف عن المغرب، مشيرا إلى أن ما حدث في المغرب ليس تعويم مطلق للعملة لكن تعويم مدار من خلال وضع حدود عليا وسفلي لسعر الدولار مع الدرهم المغربي.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن المغرب تربط عملتها بسلة عملات ولا تقتصر على الدولار عكس مصر، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي بالمغرب كان يوازي 100% أو 150% من تغطية واردتها وقت قرار تعويم العملة، وليس لديهم سوق سوداء.

وتابع: "قرار التعويم في مصر كان اضطراري ومدفوعين له عكس المغرب كان باختيارها"، معلقا: "ظروفهم أفضل من مصر بمراحل.. ولم يكن لدينا اختيار، والتعويم في مصر كان صحيحا".
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