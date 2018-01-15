إيهاب جلال يحسم القائمة الإفريقية وملف الراحلين مع مجلس الزمالك

يحسم اليوم الإثنين إيهاب جلال المدير الفني لفريق للزمالك ملف القائمة الإفريقية وواللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء.





ويعقد "إيهاب" جلسة خاصة مع مجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة أسماء الراحلين عن الفريق في فترة الانتقالات الحالية، بالإضافة لحسم اسماء اللاعبين المتواجدين في القائمة الافريقية للأبيض.





يذكر أن الزمالك تعادل بالأمس سلبيا أمام فريق الانتاج الحربي ، في اللقاء التي جمعهتما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر للدوري العام.