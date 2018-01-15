الأربعاء.. أسماء حسنين تناقش رسالتها "شمس الدين السخاوي وكتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" في جامعة عين شمس
الإثنين 15/يناير/2018 - 12:28 م
الفجر الفني
تناقش الزميلة الصحفية أسماء حسنين، رسالة ماجستير بعنوان "شمس الدين السخاوي وكتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع"، وذلك في جامعة عين شمس، كلية الآداب قسم التاريخ الإسلامي، على ان تبدا المناقشة بعد غد الأربعاء 17 يناير في تمام العاشرة صباحا، في قاعة المؤتمرات بالجامعة.
ويشرف على مناقشة الرسالة الدكتور محمود إسماعيل عبدالرازق أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس، والدكتورة محاسن الوقاد أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عين شمس والدكتور صلاح سالم أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعه حلوان.
وتعتبر مثل هذه الدراسات من الدراسات المهمة الخاصة بنقد وتفنيد ما تركه المؤرخون المسلمون إبان العصر المملوكي الجركسي، وهو ما يعرف باسم علم الأسطوغرافيا. ومن المتعارف عليه هي عزوف الباحثين عن تلك الدراسات لما يجدونه من صعوبات.
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