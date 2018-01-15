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سعر الدولار اليوم الإثنين 15-1-2018 في بنك الشركة المصرفية

الإثنين 15/يناير/2018 - 12:20 م
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-1-2018 في بنك الشركة المصرفية
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سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-1-2018، في الشركة العربية المصرفية الدولية، نحو 17.67 جنيها للشراء، 17.77 جنيها للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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