السيسي: سندعم جهود الصحة في علاج فيروس سي عبر صندوق تحيا مصر



وأضاف في كلمته خلال افتتاح المشروعات التنموية في المنوفية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أنه لو لم يتم الحفاظ على المنشآت الجديدة من المستشفيات سيتراجع مستوى أدائها خلال عامين.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن صندوق تحيا مصر سيدعم جهود وزارة الصحة في علاج فيروس سي، ويجب العمل على تقليل فترة علاج المرضى حال وجود أزمة بسبب التمويل، فيما علق وزير الصحة أحمد عماد الدين، أن المرحلة المقبلة من علاج فيروس سي تتكلف 337 مليون دولار وبالتالي الدعم سيحل المشكلة.