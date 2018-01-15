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ضبط بائع بحوزته 6 آلاف صاروخ ناري أجنبي الصنع بالإسكندرية

الإثنين 15/يناير/2018 - 12:25 م
ضبط بائع بحوزته 6 آلاف صاروخ ناري أجنبي الصنع بالإسكندرية
مديرية أمن الإسكندرية - صورة أرشيفية
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دينا حسن- محمد رجب
 
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط بائع يدعا" ح س ال" 24 سنة، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية ومحدثات الصوت مجهولة المصدر والتي يتم دخولها البلاد بطرق غير مشروعة. وقالت المديرية في بيان إعلامي اليوم الأثنين أنه قد تم ضُبط 6 ألاف صاروخ "ألعاب نارية" أجنبية الصنع، تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط أيضا صاحب محل خردوات يدعا "ع.م.ن" 27 سنة بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامه لشرطة التموين والتجارة الداخلية " منطقة غرب ووسط الدلتا "، لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر وضُبط بالمحل 919 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدي جابر وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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