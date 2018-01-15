تجديد حبس سائق ميكروباص بعد غرق 3 طلاب في أسيوط

قررت نيابة مركز القوصية تجديد حبس "م.ف" 28 سنة، سائق، ومقيم بالقصير، بدائرة المركز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالإهمال والتسبب في غرق 3 طلاب بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، كانوا في طريقهم لاداء امتحان نصف العام واصابة 6 آخرين، بعد أن سقطت بهم السيارة الميكروباص التي كان يقودها في نهر النيل أمام عزبة يونس بقرية القصير.





وكشفت تحقيقات النيابة التي يباشرها إسماعيل مهنى، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار علاء طلعت، مدير نيابة القوصية، أن سائق الميكروباص مصطفى فايز يعمل دون رخصة قيادة وانه كان يقف في مكان غير ممهد وغير معد للوقوف مما افقده السيطرة على السيارة عندما بدأت تتدحرج الى اسفل منتهية بانقلابها.





وأمرت النيابة باستكمال الحماية المدنية والانقاذ النهري عملهم لليوم الخامس على التوالي، لسرعة الوصول لجثة الطالب علي شعبان التي لم تظهر حتى الآن.





واستمعت النيابة للاطفال الناجين والذين اكدوا أنهم كانوا يجلسون داخل الميكروباص في انتظار زملائهم القادمين من الجهة الشرقية لنهر النيل بقرية القصير ليتوجهوا للامتحان بمعهد قصير العمارنة الأزهري وعندما قام السائق بتشغيل السيارة للتحرك فوجئ بها تتراجع للخلف وبدأ يفقد السيطرة عليها فقفز منها هو و 3 طلاب اخرين من زملائهم لتسقط السيارة في نهر النيل وبها 6 طلاب تمكن الأهالي من انقاذ 3 منهم وغرق 3 آخرين قامت قوات الانقاذ النهرى بانتشال جثتين تم نقلهما لمشرحة مستشفى القوصية وتواصل القوات جهودها لانتشال جثة الطالب الثالث.





كما أمر مدير النيابة بانتداب لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس المحلي لمعاينة طبيعة التربة والارتفاعات والانخفاضات الموجودة بها مع استعجال تقرير المهندس الفني التابع لادارة المرور والذي قام بمعاينة السيارة وفحصها.





وكان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة عبدالحفيظ مأمور مركز شرطة القوصية يفيد تلقيه بلاغا من أهالي عزبة يونس بسقوط ميكروباص بالنيل يقل طلابا من المعهد الازهري كانوا في طريقهم لاداء امتحانات الشهادة الاعدادية.





وبانتقال المقدم محمد سيف أبو بكر، رئيس مباحث القوصية والاسعاف والانقاذ النهري بالفحص الاولى، تبين سقوط السيارة ميكروباص (1472 ن ق ج) قيادة مصطفى فايز 28 سنة مقيم بقرية القصير ويقوم يوميا بنقل الطلاب للمعهد الأزهري.