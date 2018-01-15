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عمرو علواني: الأهلي مهد الكرة الطائرة وسعيد بالتواجد في بيتي

الإثنين 15/يناير/2018 - 12:14 م
عمرو علواني: الأهلي مهد الكرة الطائرة وسعيد بالتواجد في بيتي
عمرو علواني
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علي نبوي
 


أكد عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، سعادته بالتواجد في النادي الأهلي لمنح تنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال وسيدات".


وقال عمرو علواني: من دواعي سروري وقمة سعادتي أن أكون في بيتي الاول وهو الأهلي وفي لعبة الكرة الطائرة والاهلي هو مهد الكرة الطائرة".


أضاف :"قرار الاتحاد الدولي من 4 سنين أن تكون البطولات بالمزاد من أجل منح فرصة للتسويق.. أتمنى أن يكون هناك بطولة طائرة شاطئية عالمية ينظمها الأهلي".


اختتم :" أتمنى أن الأهلي وجمهور الأهلي يشرف مصر كما هو معتاد.. صدى البطولة العربية للسيدات كان جميل جدا وأعطى فكرة للعالم أن مصر بلد الرياضة، أتمنى للكل إقامة سعيدة وتنظيم كما عودنا الأهلي.. الأهلي سيقوم بأحسن تنظيم ممكن أكون رأيته في ظل مجلس الإدارة الجديد".

المزيد عن: كرة طائرة عمرو علواني رياضة بطولة افريقيا للكرة الطائرة الطائرة الأهلي
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